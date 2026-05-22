Apuane Come superare il modello cave Confronto a 10 anni dal ’manifesto’

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A dieci anni di distanza dal convegno ’Stati generali sulle Apuane’, che si tenne a Pietrasanta e nel quale fu sottoscritto il ’manifesto’ per le Apuane, questa mattina a Villa Bertelli di Vittoria Apuana si terrà un nuovo convegno, promosso da Legambiente con la partecipazione di Arci, Cai, Cgil e Wwf, per fare il punto della situazione e cercare di "superare il modello estrattivista per un’economia basata sulla natura e sul lavoro delle comunità". Si tratta di una tavola rotonda a cui parteciperanno Gianni Lorenzetti, presidente della commissione Ambiente regionale, Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco regionale delle Apuane, Dante... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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