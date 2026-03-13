Gli ambientalisti hanno presentato un ricorso al Tar per opporsi all'apertura di cave dismesse nelle Apuane, denunciando uno scempio ambientale nella zona. La richiesta mira a bloccare le attività di sfruttamento minerario che, secondo gli attivisti, danneggerebbero irreparabilmente il territorio. La questione riguarda specificamente l'autorizzazione all'apertura di nuove cave e l’utilizzo di quelle già dismesse.

Gli ambientalisti tornano alla carica, contro le cave, per la salvaguardia delle Apuane. L’associazione ecologista Apuane Libere, attraverso il suo presidente Gianluca Briccolani, ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale il Parco regionale delle Alpi Apuane ha autorizzato la riapertura di due cave dismesse da 60 anni, e ormai del tutto rinaturalizzate, nel comune di Vagli di Sotto in Garfagnana. Una battaglia che è arrivata anche a Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, grazie al consigliere Dmitrij Palagi ( Sinistra Progetto Comune ) che ha promosso un incontro a cui erano presenti, oltre a Briccolani, anche il portavoce del Coordinamento ambientalista apuo-versiliese, Marco Mangeruca, e l’avvocato Marco Grondacci, estensore materiale del ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Stop allo scempio sulle Apuane". Ricorso al Tar degli ambientalisti: "No all’apertura di cave dismesse"

