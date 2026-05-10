Tangenziali e cave | 110 firme al Comune per un confronto pubblico

In città sono state raccolte 110 firme per chiedere un confronto pubblico sul tema delle tangenziali e delle cave. Tra i punti principali, si evidenzia il mancato coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alle richieste di ascolto provenienti dalla scuola Giuffredi. Inoltre, si discute sull’impatto che potrebbe avere l’ampliamento della cava Spalletti sulla viabilità e sulla mobilità nel quartiere interessato.

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? Punti chiave Perché l'amministrazione non garantisce lo stesso ascolto della scuola Giuffredi?. Come influirà l'ampliamento della cava Spalletti sulla viabilità locale?. Chi dovrà decidere tra il dialogo con i cittadini e il Tar?. Quali impatti avranno le nuove tangenziali sui prati stabili e l'agricoltura?.? In Breve Filippo Borghi cita il precedente della scuola Giuffredi per chiedere coerenza metodologica.. I firmatari minacciano ricorso al Tar in caso di mancata udienza pubblica.. I progetti impattano su ambiente, attività agricole e gestione del suolo locale.. Petizione depositata in Albo pretorio per discutere variante Piano delle estrazioni e viabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tangenziali e cave: 110 firme al Comune per un confronto pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bagno pubblico davanti al murale della Resistenza. Insorgono i cittadini: 800 firmeMatelica, 20 aprile 2026 – Continua a far discutere il bagno pubblico davanti al murale del Museo della Resistenza, a Braccano. Reggio: 3 candidati al confronto, il pubblico sceglie le domandeIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà domani, 10 marzo 2026, il primo vero scontro pubblico tra i tre candidati che si...