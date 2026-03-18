Casa di Comunità e polemiche | Non basta un taglio del nastro a garantire servizi sanitari migliori

L’inaugurazione della Casa di Comunità di Follonica si è svolta con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La struttura, progettata per offrire servizi sanitari più vicini alle esigenze locali, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti e gli operatori sanitari. Nonostante l’apertura, alcuni sollevano dubbi sulla reale efficacia dei servizi che saranno effettivamente garantiti. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche nel settore sanitario.

"L’inaugurazione della Casa di Comunità di Follonica, evento che avrebbe dovuto segnare un significativo passo avanti nella sanità territoriale del nostro Comune, non può e non deve essere vissuta come una semplice celebrazione di facciata, priva di contenuti reali e di servizi concreti per i cittadini". E’ quanto dicono dal Coordinamento comunale Forza Italia che si affianca a quanto "già denunciato dal consigliere di opposizione Mazzocco, a cui Forza Italia esprime piena solidarietà politica: servono fatti e non propaganda, perché la struttura, allo stato attuale, resta una ’casa vuota’ se l’apertura non è accompagnata dalla piena attivazione dei servizi sanitari promessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa di Comunità e polemiche : "Non basta un taglio del nastro a garantire servizi sanitari migliori" Articoli correlati Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Una selezione di notizie su Casa di Comunità e polemiche Non basta... Temi più discussi: Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Casa di comunità di Bellusco: servizi, orari e contatti; Trasferimento del Poliambulatorio di via del Ridotto nella nuova sede della Casa di Comunità di via Cigna 74; Presentazione della Casa di Comunità di Corsico. Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: Uno spazio dedicato ai più fragiliL’immobile di via delle Grigne confiscato alla criminalità nell’ambito dell’Operazione Tibet nel 2014. Il sindaco Alberto Rossi: Lo Stato si riprende la scena. Gli alloggi sono pronti per essere abi ... ilgiorno.it Sesto, la Casa di Comunità è aperta: Ospiti più ambulatori specialistici. E ci siano sempre medici di baseInaugurazione con (prime) polemiche: la Rete salute e sanità pubblica chiede un incontro urgente al sindaco. L’auspicio è che il presidio di via Oslavia serva a ridurre anche l’accesso improprio ai ... msn.com CASA DI COMUNITÀ DI SAN GIULIANO : AL VIA LA RIAPERTURA DEI SERVIZI Da lunedì 16 marzo alcuni servizi sociosanitari temporaneamente trasferiti torneranno nella nuova sede di via Cavour (vedi foto). In mattinata, si inizierà con il trasloco di: - facebook.com facebook