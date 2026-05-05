È stata inaugurata a Seregno la nuova Casa di Comunità, con una cerimonia che ha segnato l'apertura ufficiale. La struttura ospita il Cup, specialisti e servizi di prelievo, offrendo un punto di riferimento per la sanità di prossimità. La realizzazione di questa struttura risponde alla richiesta di rafforzare i servizi sanitari sul territorio locale. L'apertura si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dell’assistenza sanitaria di base.

Taglio del nastro per la Casa di Comunità. Una cerimonia attesa da tempo e, soprattutto, un potenziamento della sanità territoriale, quella di prossimità, esigenza che è particolarmente avvertita dalla collettività. Presenti molti esponenti politici locali: dal sindaco Alberto Rossi con diversi esponenti della Giunta e del Consiglio comunale, fino ai consiglieri regionali che risiedono in Brianza. Ovvero Federico Romani, presidente del Consiglio regionale, insieme ad Alessandro Corbetta, Fabrizio Figini, Martina Sassoli, Gigi Ponti. La presenza della casa di comunità non è una novità assoluta per la città. Se ne parla già da tempo e, addirittura alla fine del mese di dicembre 2024, il servizio era stato aperto in modo provvisorio negli spazi del poliambulatorio, ovvero al piano terra dell’ospedale Trabattoni Ronzoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taglio del nastro a Seregno. Apre la Casa di Comunità. Cup, specialisti e prelievi

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