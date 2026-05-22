Apple | arriva il MacBook Ultra con display Tandem OLED di Samsung

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Ultra, dotato di un display Tandem OLED prodotto da Samsung. Il dispositivo si rivolge principalmente ai professionisti, offrendo un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti. Il display Tandem OLED combina due strati di pannelli OLED per aumentare la luminosità e migliorare la qualità delle immagini. La presentazione ufficiale descrive il dispositivo come una novità nel settore dei portatili ad alte prestazioni, senza fornire dettagli sui costi o sulla data di uscita.

? Domande chiave Cosa cambierà concretamente l'integrazione del display Tandem OLED per i professionisti?. Come influirà l'introduzione del controllo touch sull'uso del nuovo MacBook?. Perché Apple ha deciso di creare una linea dedicata chiamata Ultra?. Quando arriveranno sul mercato i primi modelli con pannelli Samsung?.? In Breve Samsung raggiunge resa produttiva superiore al 90% per i nuovi pannelli.. Forniture previste da Samsung per circa 2 milioni di pannelli all'anno.. Lancio previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.. Modelli da 14 e 16 pollici con possibile supporto al controllo touch.. Samsung Display ha raggiunto una resa produttiva superiore al 90% per i nuovi pannelli OLED destinati ai MacBook Pro, segnando un passo decisivo verso il debutto dei portatili di Apple tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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APPLE: MACBOOK NEO RIVOLUZIONE! ARRIVA MACBOOK ULTRA, iPHONE ULTRA, iMAC TOUCH

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