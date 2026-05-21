Appiano Gentile Inter | allenamento soft in vista del Bologna

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di allenamento a Appiano Gentile, l’Inter ha svolto una sessione leggera in preparazione alla sfida contro il Bologna. La squadra ha lavorato senza forzare troppo, mentre alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero da infortuni recenti. Sono stati monitorati anche i giocatori diffidati, con attenzione alle possibili sanzioni. Le notizie ufficiali parlano di tempi di recupero stimati e di eventuali assenze che potrebbero influenzare la formazione per la prossima partita.

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