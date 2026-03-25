Apericena e proiezione audiovisivi sulla Cambogia con i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci

Venerdì 27 marzo alle 19.45 si terrà un’apericena presso la sede dell’associazione culturale Amici di Polenta in via Polenta 524 a Bertinoro. Durante l’evento sarà proiettato un filmato audiovisivo dedicato alla Cambogia, realizzato dai fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci. È richiesta la prenotazione telefonica al numero 3463737367, al costo di 20 euro comprensivi di tutto.

Venerdì 27 marzo, alle ore 19.45, l'associazione culturale Amici di Polenta organizzerà un apericena nella sede sociale, in via Polenta 524, Bertinoro (prenotazione obbligatoria telefonando al 3463737367 - 20 euro tutto compreso). Al termine i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci presenteranno storie e viaggi attraverso la fotografia con la multivisione "in zir pr è mond", questa volta dedicati alla Cambogia. Verranno proiettate le seguenti opere: "Cambogia nella terra dei Khmer", “Tra sogno e realtà: Pinocchio in Cambogia” e "Angkor un mondo perso nel tempo". Del primo audiovisivo gli autori scrivono: "Non ci sono scritti che... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Apericena e proiezione audiovisivi sulla Cambogia con i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci Articoli correlati Tiziana Catani e Dervis Castellucci raccontano le bellezze del Nepal in quattro documentariVenerdì 13 febbraio, alle 21, nella sede dell’Associazione Culturale Castiglione “Umberto Foschi”, via Zattoni 2, a Castiglione di Ravenna, Tiziana... Leggi anche: Il fascino del Nepal nei racconti fotografici di Tiziana Catani e Dervis Castellucci