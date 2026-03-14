Apericena a Concorezzo con l’arcivescovo Mario Delpini

A Concorezzo, l’arcivescovo Mario Delpini ha partecipato a un’apericena presso l’oratorio San Luigi. L’evento ha visto la presenza dei giovani del Decanato di Vimercate, con l’obiettivo di discutere del rapporto tra fede e vita quotidiana. La serata si è concentrata sull’ascolto e il confronto tra i partecipanti e il vescovo.

Apericena col vescovo all’oratorio San Luigi. A Concorezzo, Mario Delpini ha incontrato i ragazzi del Decanato di Vimercate, al centro “il rapporto fra fede e vita quotidiana“ per una serata all’insegna dell’ascolto. Uno scambio lontano dai protocolli, "un modo semplice e fraterno di proseguire nel dialogo e nella conoscenza reciproca per riflettere insieme sull’essere giovani e sull’essere Chiesa", ha detto il prelato agli under 30 in arrivo da tutto il territorio che si sono intrattenuti con lui. I giovani si sono presentati raccontando la propria esperienza nella comunità. La visita pastorale 2.0 proseguirà nel Vimercatese fino al 17... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Apericena a Concorezzo con l’arcivescovo Mario Delpini Articoli correlati Marco Gallo diventerà beato: la cerimonia dell'arcivescovo Mario DelpiniSi apre ufficialmente il 7 marzo la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo. L’Arcivescovo Mario Delpini: “Il Papa mi ha chiesto di restare, penso al nuovo anno pastorale”Il prossimo 29 luglio, quando compirà 75 anni, per l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, scatterebbe la meritata “pensione”.