Apericena a Concorezzo con l’arcivescovo Mario Delpini

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Concorezzo, l’arcivescovo Mario Delpini ha partecipato a un’apericena presso l’oratorio San Luigi. L’evento ha visto la presenza dei giovani del Decanato di Vimercate, con l’obiettivo di discutere del rapporto tra fede e vita quotidiana. La serata si è concentrata sull’ascolto e il confronto tra i partecipanti e il vescovo.

Apericena col vescovo all’oratorio San Luigi. A Concorezzo, Mario Delpini ha incontrato i ragazzi del Decanato di Vimercate, al centro “il rapporto fra fede e vita quotidiana“ per una serata all’insegna dell’ascolto. Uno scambio lontano dai protocolli, "un modo semplice e fraterno di proseguire nel dialogo e nella conoscenza reciproca per riflettere insieme sull’essere giovani e sull’essere Chiesa", ha detto il prelato agli under 30 in arrivo da tutto il territorio che si sono intrattenuti con lui. I giovani si sono presentati raccontando la propria esperienza nella comunità. La visita pastorale 2.0 proseguirà nel Vimercatese fino al 17... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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