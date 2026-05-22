Iliass Aouani e Yeman Crippa non parteciperanno alla maratona dei Campionati Europei di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto 2026. La decisione di rinunciare alla gara è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. I due atleti italiani erano stati convocati per l’evento, ma hanno scelto di non prendere parte alla competizione. La selezione e le convocazioni ufficiali sono state annunciate dall’organizzazione dell’evento e dai rappresentanti del team italiano.

Iliass Aouani e Yeman Crippa non correranno la Maratona degli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Il primatista nazionale della specialità (2h04:26 lo scorso 1° marzo a Tokyo), nonché medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, e il fresco vincitore della sempre prestigiosa 42,195 km di Parigi non saranno della partita nella rassegna continentale, dove sarebbero stati tra protagonisti più attesi per le medaglie. Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana, ha fornito la spiegazione sulla loro assenza: “ Le due squadre presentano un tasso tecnico notevole e sono sicuro che tutti gli azzurri sapranno farsi valere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aouani e Crippa rinunciano alla Maratona degli Europei. La motivazione di La Torre e i convocati dell’Italia

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