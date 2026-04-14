La maratona italiana sta attraversando un momento di grande attenzione, con atleti che hanno stabilito nuovi record e migliorato le proprie prestazioni. Due corridori hanno dominato le competizioni recenti, lasciando il segno con risultati di rilievo. Le gare hanno visto tempi record e un confronto serrato tra i protagonisti, confermando la crescita del settore a livello internazionale. La scena italiana si conferma protagonista con prestazioni che attirano l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.

La maratona italiana sta vivendo una stagione di rinnovata leadership globale, segnata da prestazioni che hanno riscritto le gerarchie nazionali e i cronometri storici. Tra i successi che stanno ridefinendo il prestigio del tricolore figurano i recenti traguardi ottenuti nelle strade di Tokyo, Parigi e Rotterdam, dove atleti come Aouani, Crippa e Riva hanno dimostrato una maturità tecnica capace di proiettare l’Italia ai vertici della specialità più lunga dell’atletica. L’ascesa di Aouani e la nuova frontiera dei tempi sotto le due ore e cinque minuti. Il percorso di questa rinascita ha subito un’accelerazione decisiva lo scorso 15 settembre, quando Iliass Aouani ha conquistato il bronzo ai Mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratona azzurra: nuovi record e il dominio di Aouani e Crippa

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Crippa, Aouani e non solo. L’Italia ritrova la sua tradizione e torna grande nella maratonaL’Italia sta vivendo un momento magico nella maratona grazie ad alcuni interpreti eccellenti, i quali stanno contribuendo a riscrivere le liste...

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