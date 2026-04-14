Crippa Aouani e non solo L’Italia ritrova la sua tradizione e torna grande nella maratona

L’Italia ha assistito a un miglioramento delle sue prestazioni nella maratona, con atleti che stanno stabilendo nuovi record nazionali e ottenendo piazzamenti di rilievo nelle competizioni internazionali. Tra i protagonisti di questa rinascita ci sono alcuni nomi di spicco, che stanno contribuendo a riportare l’Italia tra le nazioni più competitive in questa disciplina. I risultati ottenuti finora testimoniano una crescita significativa nel panorama della maratona italiana.

L’Italia sta vivendo un momento magico nella maratona grazie ad alcuni interpreti eccellenti, i quali stanno contribuendo a riscrivere le liste nazionali di sempre e che stanno conquistando risultati decisamente rimarchevoli in campo internazionale. Lo scorso 15 settembre Iliass Aouani si mise al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali, diventando il quarto azzurro a salire sul podio iridato in dopo l’argento di Vincenzo Modica (1999) e i bronzi di Gelindo Bordin nel 1987 e di Stefano Baldini (2001 e 2003). Il 30enne firmò la grande stoccata a Tokyo dopo che in primavera si era laureato Campione d’Europa e ha poi dato seguito ai piazzamenti di lusso con un crono straripante, diventando il primo italiano a scendere sotto le 2h05? sui 42,195 km.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Crippa, Aouani e non solo. L’Italia ritrova la sua tradizione e torna grande nella maratona Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi, Iliass Aouani torna in garaYeman Crippa ha vinto il Cross di Alà dei Sardi, tradizionale appuntamento del calendario nazionale di corsa campestre andato in scena nella località... Leggi anche: Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione" Crippa: "Incredibile vincere a Parigi la prima maratona dopo anni di lavoro" - facebook.com facebook Maratona di Parigi, Crippa a Evenepoel: "Ho risposto alla tua chiamata" #SkySport x.com