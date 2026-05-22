Aosta mensa e trasporti 2026 27 | dal 3 giugno aprono le domande

A partire dal 3 giugno sarà possibile presentare le domande per le mensa e i trasporti scolastici per l'anno 202627 ad Aosta. La data di scadenza per le iscrizioni dei nuovi inserimenti non è ancora stata comunicata. Per i figli non residenti nel comune, il costo del pasto sarà diverso rispetto a quello riservato ai residenti, ma i dettagli sui prezzi non sono stati ancora resi pubblici. Le procedure saranno aperte fino a una data che sarà comunicata successivamente.

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