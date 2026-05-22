Aosta mensa e trasporti 2026 27 | dal 3 giugno aprono le domande
A partire dal 3 giugno sarà possibile presentare le domande per le mensa e i trasporti scolastici per l'anno 202627 ad Aosta. La data di scadenza per le iscrizioni dei nuovi inserimenti non è ancora stata comunicata. Per i figli non residenti nel comune, il costo del pasto sarà diverso rispetto a quello riservato ai residenti, ma i dettagli sui prezzi non sono stati ancora resi pubblici. Le procedure saranno aperte fino a una data che sarà comunicata successivamente.
? Punti chiave Quando scadranno i termini per le iscrizioni dei nuovi inserimenti?. Quanto costerà il pasto per i figli non residenti ad Aosta?. Come si ottiene lo sconto del 75% sulla quota d'iscrizione?. Chi può usufruire del trasporto gratuito per le frazioni collinari?.? In Breve Seconda fase iscrizioni per nuovi inserimenti tra il 13 e il 31 luglio 2026.. Tariffe mensa 4 euro per primo figlio e 2,50 euro per i successivi.. Riduzioni ISEE per residenti fino al 75% per nuclei sotto i 4.000 euro.. Trasporto scolastico dedicato per frazioni collinari Arpuilles, Excenex e Gignod.. Dal 3 giugno al 3 luglio 2026 le famiglie di Aosta potranno presentare le domande per i servizi di mensa e trasporto scolastico tramite lo sportello telematico del Comune per l’anno accademico 20262027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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