Assegnazioni provvisorie Valle d’Aosta 2026 27 sessione suppletiva per l’accertamento della conoscenza del francese | domande entro il 3 giugno
È stata pubblicata la nota n. 9261 dell’11 maggio 2026 riguardante la sessione suppletiva per le assegnazioni provvisorie nelle scuole della Valle d’Aosta per gli anni scolastici 202627. La nota stabilisce che le domande per l’accertamento della conoscenza del francese devono essere inviate entro il 3 giugno. La procedura riguarda gli insegnanti interessati alle assegnazioni temporanee nella regione.
Pubblicata la nota n. 9261 dell’11 maggio 2026 relativa alla sessione suppletiva degli esami di accertamento della piena conoscenza della lingua francese destinata al personale docente statale che intende richiedere l’assegnazione provvisoria presso le scuole della Regione Valle d’Aosta per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Assegnazioni provvisorie Valle d’Aosta 202627, sessione suppletiva per l’accertamento della conoscenza del francese: domande entro il 3 giugno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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