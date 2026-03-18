Incarichi di presidenza 2026 27 domande dal 29 aprile al 22 maggio | le regole per le conferme DIRETTIVA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la direttiva n. 11 del 27 febbraio 2026, che stabilisce le procedure per le domande di conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2026-2027. Le domande devono essere presentate tra il 29 aprile e il 22 maggio, seguendo le regole specificate nel documento. Questa procedura riguarda un ambito ancora presente nel sistema scolastico, anche se ormai residuale.

Con la direttiva n. 11 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità per la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2026-2027, intervenendo su un ambito ormai residuale ma ancora presente nel sistema scolastico. L'articolo Incarichi di presidenza 202627, domande dal 29 aprile al 22 maggio: le regole per le conferme. DIRETTIVA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: al via le domande dal 5 febbraio, limite dei 30 anni. Elenco lauree triennali valideIl Ministero dell’Istruzione ha aperto la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di assistente di lingua italiana presso... Iscrizioni 2026/27, per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugnoC’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inoltrare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. Tutto quello che riguarda Incarichi di presidenza 2026 27 domande... Temi più discussi: Una poltrona pubblica è per sempre: chi corre per l'ennesimo rinnovo nelle cariche. A dispetto dell'età; Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (11.03.2026); Nomine vertici agenzie regionali e società partecipate: approvati i provvedimenti degli avvisi pubblici; Calabria, il valzer della burocrazia regionale Calabrò dalla Cittadella al Consiglio. Regione, Bruno: la figura del sottosegretario serve a distribuire incarichi ben pagatiProposta che niente ha a che fare con le risposte attese dai calabresi in materia di sanità, depurazione, dissesto idrogeologico e servizi. ilcrotonese.it Calabria, bruno sulla proposta di legge che introduce la figura dei sottosegretari in Regione: aumentano costi e incarichi, non le risposte ai calabresiMentre la Calabria continua a fare i conti con emergenze strutturali irrisolte, la maggioranza di centrodestra sceglie di portare in Consiglio regionale una proposta di legge – la numero 9 del 3 marz ... strettoweb.com Arrivano due incarichi di prestigio per #EnricoToso e #IsabellaPippa, Giovani di Confagricoltura Rovigo - facebook.com facebook