Salerno anziano si sente male in via Dalmazia | soccorsi sul posto

Poco dopo mezzogiorno, un anziano ha accusato un malore in via Dalmazia, vicino al Palazzo di Giustizia, a Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’uomo e trasportarlo in ospedale. La zona è stata temporaneamente isolata mentre gli operatori sanitari prestavano le cure del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Momenti di paura in pieno centro. Un anziano si sarebbe sentito male mentre si trovava in Via Dalmazia, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Le condizioni dell'uomo sarebbero apparse critiche al momento dell'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'accaduto la Croce Rossa, un'automedica e la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mandello: si sente male sul sentiero per i Saioli, soccorso un anzianoIntervento per soccorrere un uomo di 74 anni questa mattina, domenica 5 febbraio, in una zona impervia sopra Mandello. Vende superalcolici a minorenni, ragazzino si sente male a Roma in via Togliatti: polizia sul postoLa Questura di Roma ha sospeso per dieci giorni la licenza del titolare di un minimarket in via Togliatti a Roma per aver venduto in più occasioni...