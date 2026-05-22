Anziani e disabili costretti in casa per l' ascensore rotto | l' allarme dalle case Ater di Primavalle

Anziani e persone con disabilità che abitano in un complesso Ater di via Federico Borromeo a Primavalle sono rimasti in casa per oltre due anni a causa di un ascensore rotto. I residenti hanno riferito di essere “prigionieri” nelle proprie abitazioni, senza poter accedere facilmente ai piani superiori. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che segnalano il disagio causato dall’assenza di un mezzo di trasporto interno funzionante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui