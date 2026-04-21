Ascensore guasto da quattro mesi in un condominio con anziani e disabili

In un condominio gestito da un ente di edilizia residenziale pubblica, l’ascensore è fuori servizio da quattro mesi, fatta eccezione per un breve periodo. La palazzina ospita quattro persone con disabilità, molte delle quali devono affrontare quotidianamente difficoltà legate alla mobilità. La mancata riparazione dell’ascensore sta causando disagi a chi ha bisogno di assistenza per spostarsi tra i piani.