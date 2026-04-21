Ascensore guasto da quattro mesi in un condominio con anziani e disabili
In un condominio gestito da un ente di edilizia residenziale pubblica, l’ascensore è fuori servizio da quattro mesi, fatta eccezione per un breve periodo. La palazzina ospita quattro persone con disabilità, molte delle quali devono affrontare quotidianamente difficoltà legate alla mobilità. La mancata riparazione dell’ascensore sta causando disagi a chi ha bisogno di assistenza per spostarsi tra i piani.
Un condominio Ater con quattro persone disabili all’interno si ritrova con un ascensore guasto da quattro mesi (a eccezione di un breve periodo). Per questo motivo due inquilini dello stabile, sito in via Flavia, inviano all’Ater una diffida formale “per reiterato malfunzionamento”. L’ente.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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