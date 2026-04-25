Vigne Nuove nel palazzo Ater l' ascensore è rotto da quattro giorni | Reclusi in casa e la ditta non manda nessuno

A Vigne Nuove, nel quartiere di Roma nord, l'ascensore di un edificio Ater è fuori uso da quattro giorni, lasciando 14 famiglie bloccate in casa. Nonostante le richieste, la ditta incaricata non ha ancora inviato tecnici per riparare il guasto. La situazione sta creando notevoli disagi, con il problema che potrebbe peggiorare nelle prossime ore prima del fine settimana.

Senza ascensore da quattro giorni. E il conto rischia di aumentare, alle porte del fine settimana. La situazione di disagio vede protagonisti, loro malgrado, 14 nuclei familiari di una palazzina popolare di Roma nord. Ascensore rotto a Vigne NuoveSiamo a Vigne Nuove, nel III municipio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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