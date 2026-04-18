Tentata truffa del carabiniere ai danni di un' anziana di Porto Empedocle il raggiro smascherato dalla vittima

Due uomini di Siracusa sono stati arrestati ad Agrigento con l'accusa di tentata truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito, si erano spacciati per carabinieri nel tentativo di ingannare un'anziana di Porto Empedocle. La vittima ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, che hanno poi eseguito gli arresti. La vicenda si inserisce in un quadro di truffe simili che si sono verificati in zona negli ultimi mesi.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Agrigento che ha permesso di bloccare una coppia proveniente da Siracusa colta in flagranza di tentata truffa aggravata ai danni di una cittadina di Porto Empedocle. Il raggiro è stato messo in atto con il noto stratagemma del “finto carabiniere”, come reso noto dalle autorità. L'operazione ad Agrigento Il tentativo di raggiro e la pronta reazione L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza Le misure cautelari e la convalida dell’arresto L’operazione ad Agrigento Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Agrigento è scattato dopo la segnalazione della vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tentata truffa del carabiniere ai danni di un'anziana di Porto Empedocle, il raggiro smascherato dalla vittima Notizie correlate Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,... Indagine a Catania: tentata truffa milionaria ai danni di un’anzianaABBONATI A DAYITALIANEWS Misure cautelari per due indagati Su disposizione della Procura distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Truffatori in trasferta per il raggiro del finto carabiniere, bloccati mentre ritirano i preziosi: due arresti; Sventata truffa del finto carabiniere: arrestata coppia a Porto Empedocle; Tenta il raggiro del finto carabiniere, ma la vittima rimane lucida e chiama la Polizia: due arresti nell’Agrigentino; Tentata truffa a Porto Empedocle: due arresti. Sventata la truffa del finto carabiniere a Porto Empedocle, arrestata una coppia di SiracusaLa Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, entrambi residenti a Siracusa, per il reato di tentata truffa aggravata ai danni di una […] ... blogsicilia.it Tentata truffa del carabiniere ai danni di un'anziana di Porto Empedocle, il raggiro smascherato dalla vittimaDue persone di Siracusa arrestate ad Agrigento per tentata truffa aggravata: fingevano di essere carabinieri per raggirare una donna. virgilio.it FICARRA ONORANZE FUNEBRI Via Milano, 16, Porto Empedocle 0922635987 - facebook.com facebook