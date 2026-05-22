Anziana derubata con la tecnica del finto carabiniere a Torino per una somma di 60 mila euro | l' epilogo
A Torino, due uomini sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver sottratto circa 60 mila euro a un’anziana donna. La coppia avrebbe adottato la tecnica del falso carabiniere, fingendosi ufficiali delle forze dell’ordine, per ingannare la vittima e portarle via i soldi. L’episodio ha portato all’arresto dei sospettati, che ora si trovano in custodia. L’indagine, ancora in corso, ha permesso di ricostruire i dettagli della vicenda e di arrestare i due uomini.
Due cittadini italiani sono stati arrestati a Torino per furto aggravato in abitazione ai danni di una persona anziana e per possesso di segni distintivi contraffatti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto ai reati predatori contro le fasce deboli. Anziana derubata a Torino Refurtiva e strumenti del reato: il sequestro La tecnica del falso carabiniere: come agivano i truffatori L’impegno della Polizia e l’appello alla cittadinanza Anziana derubata a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due cittadini italiani è avvenuto nei giorni scorsi a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Prova a truffare anziana con la tecnica del finto carabiniere ma la donna registra la...
Sullo stesso argomento
Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoUn arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella...
Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne
Shock a Capoterra: anziana derubata con il Pos pirata mentre era in fila al supermercato. Due donne le si avvicinano, una la distrae… e pochi secondi dopo i soldi spariscono dal conto. Una truffa silenziosa che può colpire chiunque, ovunque. Guardate que facebook
Anziana aggredita e derubata al cimitero, a #DentrolaNotizia il figlio della signora. Cosa ne pensate? x.com
Finti carabinieri derubano anziana, due arresti a TorinoDue uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Torino con l'accusa di furto aggravato in abitazione ai danni di un'anziana e possesso di segni distintivi contraffatti. Secondo gli investigat ... ansa.it
Il fratello è diventato procuratore per la madre con Alzheimer e ha trasferito circa 500.000 dollari a se stesso - può questo essere considerato abuso finanziario sugli anziani se afferma che erano 'regali'? reddit
Monza, anziana derubata di orologi e gioielli con una truffa: un arrestoLa Polizia di Stato ha fatto scattare le manette a un 20enne romeno in trasferta dalla provincia di Caserta per ritirare il bottino, dopo che un complice aveva telefonato alla vittima spacciandosi per ... ilgiorno.it