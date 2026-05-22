Anziana derubata con la tecnica del finto carabiniere a Torino per una somma di 60 mila euro | l' epilogo

A Torino, due uomini sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver sottratto circa 60 mila euro a un’anziana donna. La coppia avrebbe adottato la tecnica del falso carabiniere, fingendosi ufficiali delle forze dell’ordine, per ingannare la vittima e portarle via i soldi. L’episodio ha portato all’arresto dei sospettati, che ora si trovano in custodia. L’indagine, ancora in corso, ha permesso di ricostruire i dettagli della vicenda e di arrestare i due uomini.

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