Anziana derubata con la tecnica del finto carabiniere a Torino per una somma di 60 mila euro | l' epilogo

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, due uomini sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver sottratto circa 60 mila euro a un’anziana donna. La coppia avrebbe adottato la tecnica del falso carabiniere, fingendosi ufficiali delle forze dell’ordine, per ingannare la vittima e portarle via i soldi. L’episodio ha portato all’arresto dei sospettati, che ora si trovano in custodia. L’indagine, ancora in corso, ha permesso di ricostruire i dettagli della vicenda e di arrestare i due uomini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due cittadini italiani sono stati arrestati a Torino per furto aggravato in abitazione ai danni di una persona anziana e per possesso di segni distintivi contraffatti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto ai reati predatori contro le fasce deboli. Anziana derubata a Torino Refurtiva e strumenti del reato: il sequestro La tecnica del falso carabiniere: come agivano i truffatori L’impegno della Polizia e l’appello alla cittadinanza Anziana derubata a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due cittadini italiani è avvenuto nei giorni scorsi a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

anziana derubata con la tecnica del finto carabiniere a torino per una somma di 60 mila euro l epilogo
© Virgilio.it - Anziana derubata con la tecnica del finto carabiniere a Torino per una somma di 60 mila euro: l'epilogo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prova a truffare anziana con la tecnica del finto carabiniere ma la donna registra la...

Video Prova a truffare anziana con la tecnica del finto carabiniere ma la donna registra la...

Sullo stesso argomento

Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoUn arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella...

Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne

anziana derubata con laFinti carabinieri derubano anziana, due arresti a TorinoDue uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Torino con l'accusa di furto aggravato in abitazione ai danni di un'anziana e possesso di segni distintivi contraffatti. Secondo gli investigat ... ansa.it

anziana derubata con laMonza, anziana derubata di orologi e gioielli con una truffa: un arrestoLa Polizia di Stato ha fatto scattare le manette a un 20enne romeno in trasferta dalla provincia di Caserta per ritirare il bottino, dopo che un complice aveva telefonato alla vittima spacciandosi per ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web