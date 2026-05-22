Antropova | Ho subito detto sì a Velasco | cambio ruolo per la mia Italia

Un’atleta italiana ha confermato di aver accettato la proposta del commissario tecnico di cambiare ruolo, annunciando il suo sì alla nuova posizione. Ha aggiunto che giocare al fianco di una compagna di squadra con cui condivide molte partite sarà un’esperienza entusiasmante. La decisione è stata presa senza esitazioni, e l’atleta ha espresso entusiasmo per questa nuova sfida nel team nazionale. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione pubblica.

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Nell’estate 2023 ha debuttato in maglia azzurra. Nelle successive due estati è diventata un’arma tattica fondamentale per i successi della Nazionale del ct Julio Velasco. Ora Ekaterina Antropova è pronta a entrare in una nuova dimensione: un cambio di ruolo – da opposta a schiacciatrice – per diventare un pilastro dell’Italia che a fine estate punterà al titolo europeo. Non più alternativa a Egonu, ma complementare. Ekaterina, quando il ct Velasco le ha prospettato l’idea di cambiare ruolo in Nazionale? “Alla Courmayeur Cup, alla fine del settembre scorso, subito dopo l’oro mondiale. Mi ha chiesto se fosse una cosa che mi sarei sentita di fare e io non ho avuto dubbi sulla risposta: “assolutamente sì, se posso essere utile alla squadra”“. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antropova: "Ho subito detto sì a Velasco: cambio ruolo per la mia Italia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antropova schiacciatrice con l’Italia! Velasco lancia il nuovo schema tattico con Egonu opposto: “Solo il doppio cambio un peccato”L’Italia ha dominato le ultime due stagioni di volley femminile a livello internazionale, conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi... Velasco rivoluziona l’Italia: Antropova diventaLa nazionale italiana di pallavolo femminile sta per cambiare volto sotto la guida di Julio Velasco, con l’audace progetto di trasformare Ekaterina...