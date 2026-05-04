Vasco Rossi sorprende i fan | Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettate

Vasco Rossi ha annunciato ai suoi fan che durante il tour del 2026 ci sarà una sorpresa musicale. In particolare, nella seconda parte dei concerti, sarà eseguito un brano inedito o poco noto, forse mai portato dal vivo. La notizia ha subito suscitato entusiasmo tra i seguaci dell’artista, che attendono con curiosità l’evento. La dichiarazione è arrivata in un momento di grande attesa per i concerti programmati per il prossimo anno.

Vasco Rossi accende ancora di più l’attesa per il suo tour 2026 con un annuncio che ha già mandato in fermento i fan: nella seconda parte del concerto ci sarà “un pezzo che non vi aspettate”, una canzone che – come ha raccontato lui stesso – forse non ha mai eseguito dal vivo. Il Blasco lo ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Vasco Rossi, il regalo ai fan: “Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivo”Bologna, 3 maggio 2026 – Una “vera sorpresa” per tutti i fan che parteciperanno al tour imminente di Vasco Rossi. Vasco Rossi: sorpresa nel tour 2026, un brano inedito dal vivo? Cosa scoprirai Quale brano inedito aprirà la seconda parte del concerto? Dove si sono svolte le prove segrete per il tour? Come sarà strutturata la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vasco Rossi, il regalo ai fan: Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivo; Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettate; Vasco Rossi: Sono passati 81 anni dalla Liberazione, ma il suo significato resta vivo, necessario, attuale; Vasco Rossi, il tastierista Alberto Rocchetti a sorpresa a Bibione: lo shopping, i selfie con i fan e le prove per la data zero. Vasco Rossi, il regalo ai fan: Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivoIn un video su Instagram racconta la ripresa delle prove dopo la pausa della giornata dei lavoratori e di questo brano che sarà una vera sorpresa durante il tour imminente ... ilrestodelcarlino.it Vasco Rossi: le prime anticipazioni sulla scaletta del tour 2026Le prove del tour 2026 di Vasco Rossi entrano nel vivo al Chromie di Castellaneta Marina, e con loro arrivano i primi indizi sulla scaletta. Non si .. ondarock.it @vascorossi #vascosamu - facebook.com facebook