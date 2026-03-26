Corinne Clery, nel giorno del suo 76esimo compleanno il 23 marzo, si è raccontata a “Un Giorno da Pecora ” di Rai Radio1, toccando tasti della sua vita privata: “Risposarmi? Potrei sì, non lo farei per amore quanto piuttosto per amicizia, che per me è una forma di amore. E il ‘fortunato’, infatti, sarebbe un mio amico, una persona perbene che abita vicino casa mia e ha gli stessi miei interessi. Non è meraviglioso? E non pretende niente”. E ancora: “D’altra parte oggi io vivo felicemente sola con il mio cane, un bassotto che si chiama.Vasco Rossi”. E se il suo possibile marito avesse anche altre storie? “Non sono gelosa, andrebbe bene, lui avrà le sue storie e se me le volesse presentare non ci sarebbe problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “‘La boutique’ è chiusa ormai da 7/8 anni e vivo con il bassotto Vasco Rossi. Penso sempre più spesso: peccato non esser stata lesbica!”: lo confessa Corinne Clery

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