Due attivisti sono intervenuti a Firenze per raccontare le loro esperienze di detenzione in mare. Hanno descritto il loro trasferimento su una nave che definiscono come un “campo di concentramento galleggiante”, sottolineando che il sequestro da parte di uomini armati ha comportato il loro allontanamento da qualsiasi diritto. La loro testimonianza si inserisce in un contesto di proteste e discussioni riguardanti le condizioni dei migranti trattenuti in mare e sulle navi di salvataggio.

“Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo: non è un termine che usiamo con leggerezza, ma dal momento in cui una persona ti punta un mitra e ti sequestra portandoti in un luogo in cui non hai nessun diritto”. Visibilmente provati, Antonella Bundu e Dario Salvetti hanno testimoniato quanto subito nella detenzione in Israele dopo l’arresto in acque internazionali mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla diretti verso Gaza. Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, e Dario Salvetti, esponente ex Gkn, hanno raccontato la detenzione in Israele venerdì 22 maggio 2026 nell’area ex Gkn di Campi Bisenzio, Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Antonella Bundu e Dario Salvetti a Firenze: “Ognuno di noi torturato in maniera diversa”

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