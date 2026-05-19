La marina israeliana ha intercettato e abbordato una barca a largo delle coste, secondo quanto riferiscono fonti dell’ex collettivo della Gkn. A bordo della imbarcazione si trovavano due cittadini italiani, Antonella Bundu e Dario Salvetti. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’operazione o sulle conseguenze immediate. L’intervento è avvenuto in un’area di mare sotto il controllo delle forze israeliane.

“Salvetti e Bundu sono stati rapiti”, scrive il collettivo di fabbrica dell’ex gkn in una nota, “tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei cinquecento su quella flotta che sta portando avanti una missione umanitaria contro il blocco navale illegale di Israele nei confronti di Gaza, per la fine del genocidio e per la liberazione di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane”. In un video postato sui social pochi minuti prima dell’abbordaggio, Salvetti spiegava: “Pare che adesso stia succedendo a noi. Non credo che questa volta ci siano manovre diverse possibili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla: marina israeliana abborda la barca con i fiorentini Antonella Bundu e Dario Salvetti

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Israele ha abbordato le navi della Flotilla

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