Due imbarcazioni israeliane hanno intercettato e condotto a bordo una barca di proprietà di un’attivista. Durante l’operazione, i membri delle forze di sicurezza hanno preso il controllo della nave, che si trovava nel mar Mediterraneo. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcune figure pubbliche, che hanno definito l’azione come un rapimento. La vicenda si sta sviluppando mentre le autorità coinvolte stanno fornendo dettagli sulle ragioni e sui passaggi successivi.

Firenze, 19 maggio 2026 – Imbarcazioni di Israele hanno intercettato la Don Juan, la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione Toscana, e Dario Salvetti, esponente del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio. Il Collettivo di fabbrica: “Salvetti e Bundu rapiti”. Lo ha reso noto lo stesso Collettivo di fabbrica che lancia un appello: "Tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei cinquecento su quella flotta, che sta portando avanti una missione umanitaria contro il blocco navale illegale di Israele nei confronti di Gaza, per la fine del genocidio e per la liberazione di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonella Bundu e Dario Salvetti sulla barca Flotilla intercettata da Israele: “È un rapimento”

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