Antifà | C’è ancora posto a piazzale Loreto minacce al candidato sindaco di Colleferro

A Colleferro, in provincia di Roma, si è verificato un episodio di vandalismo legato alla campagna elettorale. Un candidato sindaco ha ricevuto minacce attraverso un messaggio che indicava che “c’è ancora posto a piazzale Loreto”. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli esponenti politici locali, mentre le autorità stanno valutando le modalità per garantire la sicurezza degli impegni elettorali e prevenire ulteriori atti di intimidazione. La situazione si inserisce nel clima di tensione che caratterizza in questi giorni le attività di campagna.

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