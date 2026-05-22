Antifà | C’è ancora posto a piazzale Loreto minacce al candidato sindaco di Colleferro
A Colleferro, in provincia di Roma, si è verificato un episodio di vandalismo legato alla campagna elettorale. Un candidato sindaco ha ricevuto minacce attraverso un messaggio che indicava che “c’è ancora posto a piazzale Loreto”. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli esponenti politici locali, mentre le autorità stanno valutando le modalità per garantire la sicurezza degli impegni elettorali e prevenire ulteriori atti di intimidazione. La situazione si inserisce nel clima di tensione che caratterizza in questi giorni le attività di campagna.
“C’è ancora posto a piazzale Loreto. Antifà”, con il simbolo degli anarchici Si fa tesa la campagna elettore a Colleferro, provincia sud di Roma con un episodio di vandalismo a sfondo politico. Nel corso della notte, ignoti hanno preso di mira e imbrattato la sede del comitato elettorale di Stefano Arcari, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “Colleferro Protagonista” e da Fratelli d’Italia. Sulla serranda del quartier generale di Arcari è apparsa una scritta dal tono inequivocabilmente minatorio, contenente un esplicito richiamo a “Piazzale Loreto” a Milano, dove nell’aprile del 1945 fu esposto il corpo senza vita di Benito Mussolini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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