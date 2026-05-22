Prima ancora di diventare pensiero, l’ansia passa dal corpo. Sale nel petto, altera il respiro, si confonde con la fretta, con le notifiche, con il bisogno di restare reperibili, con quella sensazione sempre più diffusa di dover correre anche quando non si sa più esattamente verso cosa. In questa pressione ormai strutturale, che riguarda da vicino la Gen Z ma non si esaurisce in una questione generazionale, nasce “ Ansia ”, il nuovo singolo di Luka Flame feat. Camille Cabaltera, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Orangle Records e Star-m srl. Il brano, scritto a quattro mani dai due artisti in collaborazione con Mitch DJ,. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ansia, FOMO e Gen Z incontrano la voce Disney di Camille Cabaltera: Luka Flame pubblica “Ansia” in feat. con l’artista italo-filippina

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