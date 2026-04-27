Un sondaggio condotto su 5.000 persone evidenzia che il 64,4% dei giovani della Generazione Z soffre di ansia, mentre il 59,9% di chi è nato dopo il 1997 segnala difficoltà economiche nel Sud Italia. Questi dati mettono in luce le preoccupazioni di un’ampia fascia di giovani, che si trovano ad affrontare un futuro incerto e condizioni di disagio che influenzano il loro benessere quotidiano.

? Cosa sapere Un sondaggio Serenis su 5mila persone rivela ansia nel 64,4% della Gen Z.. Il 59,9% dei giovani nati dopo il 1997 lamenta disagio economico nel Sud Italia.. Il 78% dei giovani nati tra il 1997 e il 2012 e il 59,2% dei nati tra il 1981 e il 1996 avvertono il timore di non riuscire a costruire un percorso di vita appagante, secondo i dati emersi nel primo trimestre 2026 da un’indagine condotta su Instagram da Serenis e Marketing Espresso su un campione di circa 5mila persone. L’analisi, che ha coinvolto circa 4mila Millennial e mille Zoomer, delinea un quadro di profonda vulnerabilità psicologica, dove la gestione della salute mentale diventa una necessità primaria quasi identica tra le due generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ansia e futuro incerto: il grido d’aiuto di Gen Z e Millennial

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