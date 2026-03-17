Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, Anne Hathaway ha presentato un look curato nei dettagli, con uno smokey eye bronzo, labbra naturali e una pelle perfetta. Recentemente, si è sottoposta a un lifting facciale e ha nascosto le treccine ai lati delle orecchie, risultando ancora più elegante e raffinata.

Anne Hathaway è un’icona di bellezza senza tempo, il cui fascino sembra crescere di anno in anno. E agli Oscar 2026 è arrivata al Dolby Theatre di Los Angeles radiosa, incantando con uno smokey eye nei toni del bronzo, labbra nude e carnagione impeccabile. In tanti si sono chiesti quale sia il suo segreto di bellezza, e l’attrice 43enne ha deciso di condividerlo, almeno in parte. Dopo la cerimonia degli Oscar, domenica 15 marzo, la star di Il diavolo veste Prada 2 ha condiviso su Instagram un video del backstage dei preparativi per l’evento. Anne Hathaway e il glam da Oscar. Il suo team beauty includeva l’hairstylist Orlando Pita, il truccatore Hun Vanngo e l’estetista Gavin McLeod-Valentine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anne Hathaway si fa il lifting, con le treccine nascoste ai lati delle orecchie

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Una selezione di notizie su Anne Hathaway

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MTV Italia. . Anche agli #Oscar 2026 ha dato lezioni di stile a tutti Qual è il tuo look preferito di Anne Hathaway #MTVCeleb #AnneHathaway - facebook.com facebook

Ma è un’impressione nostra o le star di Hollywood iniziano ad assomigliarsi un po’ tutte Una domanda sorge spontanea: come fanno Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow ad avere esattamente lo stesso sguardo fresco e la stessa mandibola di x.com