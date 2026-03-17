Anne Hathaway si fa il lifting con le treccine nascoste ai lati delle orecchie
Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, Anne Hathaway ha presentato un look curato nei dettagli, con uno smokey eye bronzo, labbra naturali e una pelle perfetta. Recentemente, si è sottoposta a un lifting facciale e ha nascosto le treccine ai lati delle orecchie, risultando ancora più elegante e raffinata.
Anne Hathaway è un’icona di bellezza senza tempo, il cui fascino sembra crescere di anno in anno. E agli Oscar 2026 è arrivata al Dolby Theatre di Los Angeles radiosa, incantando con uno smokey eye nei toni del bronzo, labbra nude e carnagione impeccabile. In tanti si sono chiesti quale sia il suo segreto di bellezza, e l’attrice 43enne ha deciso di condividerlo, almeno in parte. Dopo la cerimonia degli Oscar, domenica 15 marzo, la star di Il diavolo veste Prada 2 ha condiviso su Instagram un video del backstage dei preparativi per l’evento. Anne Hathaway e il glam da Oscar. Il suo team beauty includeva l’hairstylist Orlando Pita, il truccatore Hun Vanngo e l’estetista Gavin McLeod-Valentine. 🔗 Leggi su Amica.it
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Una selezione di notizie su Anne Hathaway
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MTV Italia. . Anche agli #Oscar 2026 ha dato lezioni di stile a tutti Qual è il tuo look preferito di Anne Hathaway #MTVCeleb #AnneHathaway - facebook.com facebook
Ma è un’impressione nostra o le star di Hollywood iniziano ad assomigliarsi un po’ tutte Una domanda sorge spontanea: come fanno Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow ad avere esattamente lo stesso sguardo fresco e la stessa mandibola di x.com