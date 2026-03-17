Gli Oscar 2026 si sono conclusi lasciando un'aria di curiosità tra il pubblico e i media. Le star di Hollywood come Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow sono state notate per avere uno stile molto simile, con sguardi freschi e lineamenti marcati. La loro somiglianza ha suscitato discussioni sui social e tra i commentatori, che hanno osservato questa tendenza condivisa tra molte celebrità presenti alla cerimonia.

G li Oscar 2026 si sono chiusi lasciando un interrogativo che rimbalza tra i social e le testate di settore: perché le star sembrano avere tutte lo stesso volto? Diversi esperti di medicina estetica, interpellati dal Daily Mail, hanno coniato un termine preciso per descrivere l’estetica che ha dominato il red carpet del Dolby Theatre: la “New Hollywood Face”. Da Anne Hathaway a Gwyneth Paltrow, fino a Nicole Kidman, il nuovo standard non punta più allo stravolgimento plastico di un tempo, ma a una perfezione levigata che cancella ogni ombra di stanchezza. Dietro questa freschezza apparente si nasconde però un’ omologazione dei lineamenti che rende i visi delle celeb incredibilmente simili, quasi fossero stati scolpiti seguendo un unico, infallibile algoritmo della bellezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma è un’impressione nostra o le star di Hollywood iniziano ad assomigliarsi un po’ tutte? Una domanda sorge spontanea: come fanno Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow ad avere esattamente lo stesso sguardo fresco e la stessa mandibola di marmo?

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