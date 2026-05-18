Welo e Anna Tatangelo hanno annunciato il lancio del loro nuovo singolo intitolato “Notte Poetica”. L’artista e la cantante hanno rilasciato un’intervista video in cui hanno parlato del brano, definendolo più di un semplice duetto. Secondo quanto riferito, la collaborazione ha rappresentato un momento speciale tra i due, anche se inizialmente non si aspettavano di lavorare insieme. La canzone segna un cambiamento emotivo e viene presentata come un punto di svolta nel loro percorso musicale.

“Notte Poetica” è il nuovo singolo di Welo e Anna Tatangelo. Non solo un featuring, ma un punto di svolta emotivo. Il contrasto tra il rap diretto di Welo e la potenza melodica di Anna Tatangelo costruisce infatti un equilibrio sorprendente, in cui due linguaggi diversi si incontrano senza forzarsi, trovando una stessa direzione. Il risultato è un ritornello immediato, incisivo, impossibile da dimenticare. Intervista a Welo e Anna Tatangelo – “Notte Poetica”. Il brano è un viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, musica ad alto volume e una luna così grande da dividere in due la strada. È il racconto di due persone che non sono state capaci di tenersi davvero, ma che continuano a cercarsi nello spazio fragile di una notte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Welo e Anna Tatangelo presentano il singolo “Notte Poetica”: “Non ci aspettavano insieme, ma è nata la magia” – Intervista Video

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Welo e Anna Tatangelo presentano il singolo Notte Poetica: intervista

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