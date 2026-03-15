Il comitato di Borgo Coroglio chiede di fermare la procedura di esproprio e invita il sindaco a passare ai fatti, dopo che quest’ultimo ha annunciato di aver bloccato gli espropri durante il consiglio comunale a Bagnoli il 3 marzo. La portavoce del comitato si rivolge direttamente a Manfredi, chiedendo azioni concrete invece di parole. La questione riguarda i provvedimenti di esproprio nell’area di Coroglio.

Tempo di lettura: 3 minuti Gli espropri a Borgo Coroglio? Il sindaco-commissario Gaetano Manfredi ha rivendicato di averli bloccati, nel consiglio comunale a Bagnoli del 3 marzo scorso. Ma adesso occorre “ certezza “, e “ mettere un punto a questa situazione” dice Paola Minieri, portavoce del Comitato di proprietari residenti. In altre parole: lo stop alla procedura espropriativa andrebbe formalizzato, nero su bianco. Altrimenti sarebbero solo “buoni propositi” aggiunge Minieri, sottolineando come i residenti del borgo “non ne possono più”. Lo stesso Manfredi ha ricordato che, per fermare l’iter, va modificata una norma. L’invito del comitato al commissario è di passare subito dai proclami “ai fatti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Espropri Coroglio, la portavoce del comitato: “Stop a procedura, Manfredi passi dalle parole ai fatti”

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