Martedì sera, a Cannes, il progetto a cui Andy Garcia tiene tanto ha ricevuto una standing ovation di nove minuti, al suo arrivo al festival in compagnia delle co-protagoniste Vicky Krieps e Rosemarie DeWitt. Diamond è una storia d’amore che porta il segno delle stelle e striscie. Un film che celebra l’America in un noir soffuso e misterioso. Un noir a stelle e striscie. Presentato come una lettera d’amore a Los Angeles e un omaggio al film noir del passato, questo bizzarro giallo è scritto e diretto da Garcia, che interpreta anche il misterioso personaggio di Joe Diamond, un investigatore privato fuori dal tempo con una straordinaria capacità di risolvere casi che hanno messo in difficoltà il dipartimento di polizia di Los Angeles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: ‘Diamond’ di Andy Garcia riceve una standing ovation di 10 minuti

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