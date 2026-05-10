Nella zona dello Zen si sono verificati alcuni spari contro negozi, tra cui un panificio e una macelleria. Le autorità stanno analizzando le ripercussioni sui mercati locali e come i social media possano influenzare le decisioni di chiusura o riapertura dei punti vendita. Non sono stati resi noti dettagli sui responsabili, ma si continua a indagare sulle motivazioni dietro agli attacchi e sulla presenza di eventuali collegamenti con il mondo online.

? Punti chiave Come possono i social media imporre la chiusura dei mercati?. Perché i criminali hanno scelto proprio panificio e macelleria come bersagli?. Chi deve intervenire per fermare l'escalation di violenza nelle periferie?. Quali conseguenze avrà il controllo digitale sulla sicurezza del quartiere?.? In Breve Controllo digitale tramite social per chiudere mercati dello Zen durante funerali criminali.. Roberta Schillaci chiede riunione urgente al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.. Luca Sbardella, Raoul Russo e Antonio Rini chiedono al prefetto più forze dell'ordine.. Violenza si estende a San Lorenzo, Sferracavallo, Villaggio Santa Rosalia e Cep.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore allo Zen: spari contro negozi e controllo via social

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