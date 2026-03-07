Detenuto frattura mano ad agente della polizia penitenziaria nel carcere San Donato

Un detenuto di origine tunisina ha aggredito un agente della polizia penitenziaria nel carcere San Donato di Pescara. Durante l’episodio, l’uomo ha fratturato la mano a un agente mentre si trovava in servizio. L’evento è stato riportato da fonti ufficiali e si inserisce in un episodio di violenza avvenuto all’interno della struttura carceraria.

A denunciare l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di Pescara è Gianluca Capitano, segretario provinciale Coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp) Nuovo episodio di violenza all'interno del carcere San Donato di Pescara.Come riporta LaPresse, un detenuto di origine tunisina avrebbe seminato il terrore tra il personale di polizia penitenziaria. L'ultimo grave episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 6 marzo, quando l'uomo avrebbe aggredito un agente fratturandogli una mano. Già giovedì 5 lo stesso carcerato avrebbe minacciato di morte i poliziotti in servizio. A denunciare la situazione è Gianluca Capitano, segretario provinciale Coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp), vittima, lui stesso, di minacce da parte del detenuto.