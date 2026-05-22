Ancona Firmano anche i quattro soci Con Bucci e Polci un club più solido

Oggi si sono ufficialmente uniti alla società sportiva quattro soci provenienti da Ancona, segnando un momento rilevante nella storia recente del club. La firma di questi nuovi membri avviene a seguito di eventi che hanno coinvolto la società, culminati il 4 giugno 2024. Con la presenza del sindaco e di altri rappresentanti istituzionali, si è consolidata una gestione più stabile, rafforzando la compagine societaria in vista delle prossime sfide.

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È il giorno dell’ingresso ufficiale dei quattro soci anconetani. Un passo per certi versi storico, almeno nella recente vita della Ssc Ancona, dopo i disastri culminati con il 4 giugno 2024. A distanza di due anni, infatti, e dopo l’addio di patron Marconi fino allo scorso anno insieme a Polci nell’Ancona rinata dalle sue ceneri in serie D, ecco che quattro anconetani aprono nuovamente la porta della principale società di calcio cittadina e, grazie anche all’intermediazione del sindaco Silvetti, tornano a farne parte. Dopo la Gsk Security di Agrate Brianza, che non ha esitato a sposare la causa biancorossa affiancando Massimiliano Polci nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona Firmano anche i quattro soci. Con Bucci e Polci un club più solido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ancona Polci spiana la strada a Bucci. Ora è atteso dal sindaco con i 4 sociLa data da cerchiare in rosso è quella di domani: quella che, salvo colpi di scena che posticiperanno il tutto, dovrebbe segnare un punto di svolta... Ancona I soci non firmano, Bucci è in poleLa tanto attesa fumata bianca alla fine non si è concretizzata: l’ingresso dei quattro sponsor locali all’interno della SSC Ancona è al momento... Ancona, finale amaro: i dorici abbandonano i playoff in semifinale superati nei tempi supplementari dal NotarescoANCONA Si spezza sul nascere il sogno dell'Ancona di agganciare la Serie C tramite la vittoria dei playoff e un possibile ripescaggio. I tempi supplementari sono stati fatali a una ... corriereadriatico.it Ancona Polci spiana la strada a Bucci. Ora è atteso dal sindaco con i 4 sociLe scadenze incombono: entro il 31 maggio vanno pagate le mensilità di aprile. Più defilato Campitelli . msn.com