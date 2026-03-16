Materiali alle stelle nei cantieri Ance lancia l’allarme | Subito misure contro i rincari

Le imprese dell’edilizia nella provincia di Agrigento stanno affrontando aumenti improvvisi e consistenti sui materiali da costruzione. L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha diffuso un allarme, chiedendo l’adozione immediata di misure per contenere i rincari. La situazione sta creando difficoltà operative e finanziarie per le aziende del settore.

Rincari improvvisi e sempre più pesanti sui materiali da costruzione stanno mettendo in difficoltà le imprese dell’edilizia nella provincia di Agrigento. A lanciare l’allarme è l’Ance Agrigento, che segnala un aumento dei costi registrato negli ultimi giorni e legato anche alle tensioni geopolitiche internazionali. Secondo quanto riferito dall’associazione dei costruttori, numerose aziende del territorio hanno segnalato rincari non solo sui materiali derivati dal petrolio, come il bitume, ma anche su altri prodotti fondamentali per i cantieri, tra cui l’acciaio. A incidere ulteriormente sono anche gli aumenti dei costi di trasporto. "Già... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Edilizia, Ance: "Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione, servono misure urgenti"A lanciare l’allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche"... «Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione in Emilia-Romagna»: l’allarme di Ance«Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio dell’Emilia-Romagna». Una raccolta di contenuti su Materiali alle stelle nei cantieri Ance... Discussioni sull' argomento Alto Adige, rincari generalizzati: energia elettrica e materiali alle stelle per le PMI; Prezzi dei materiali da costruzione alle stelle: Ance Reggio Calabria lancia l’allarme; Siracusa | Prezzi dei materiali da costruzione alle stelle, l’allarme dell’Ance; Rincari sui materiali da costruzione, Ance Liguria lancia l'allarme: Prezzi alle stelle, servono interventi urgenti. PALAGIANO - Iniziativa di Legambiente per rimuovere i materiali portati dalle mareggiate e quelli abbandonati dagli incivili. Raccolti e differenziati numerosi rifiuti lungo la spiaggia e sull’argine del fiume - facebook.com facebook In #A1, materiali rimossi e traffico regolare #viabiliTOS #viabiliFI x.com