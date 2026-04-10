Ance Bergamo attribuito il logo Cis ai primi tre cantieri a impatto sostenibile

Il Consiglio di Presidenza di Ance Bergamo ha recentemente assegnato il logo Cis – Cantiere Impatto Sostenibile a tre cantieri del territorio. La decisione è stata presa durante un incontro nella sede di via Partigiani, dopo che i cantieri avevano completato il percorso di valutazione previsto dal protocollo. Questa iniziativa mira a riconoscere le realtà che adottano pratiche sostenibili nei loro interventi edilizi.

Bergamo. Il Consiglio di Presidenza di Ance Bergamo ha attribuito nel corso di un incontro nella sede di via Partigiani il logo Cis – Cantiere Impatto Sostenibile ai primi tre cantieri del territorio che hanno intrapreso e completato il percorso di valutazione previsto dal protocollo. Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di diffusione di un modello di edilizia più responsabile, trasparente e orientata ai principi Esg (Environment, Social, Governance), che pone il cantiere al centro di un sistema capace di generare valore per l’ambiente, per le comunità e per l’intero comparto delle costruzioni. Le imprese e i livelli di riconoscimento ottenuti sono Stema Costruzioni Generali (livello oro), Imprese Pesenti (argento) e Benedetti (argento). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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