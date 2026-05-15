Oneta il candidato sindaco Alex Airoldi | Il paese va rilanciato

A Oneta si avvicinano le elezioni comunali, con tre liste in corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio. Tra i candidati, figura il sindaco uscente, che ha annunciato l’intenzione di lavorare per rilanciare il paese. La competizione elettorale si svolge in un contesto di confronto tra le diverse forze politiche presenti sul territorio, con programmi e proposte che mirano a migliorare la gestione comunale. La campagna elettorale è iniziata con incontri pubblici e presentazioni dei candidati.

Sono tre le liste in corsa alle elezioni comunali a Oneta. Alle comunali del 24 e 25 maggio le formazioni in campo sono: “Amiamo Oneta”, la lista guidata dal candidato sindaco Alex Airoldi; “Vivere Oneta”, che punta su Federico Valle come prima cittadino; e “Progetto popolare”, guidata dal candidato sindaco Francesco Paolo. LA LISTA “AMIAMO ONETA” Coordinate del capoluogo 45°52?17.35?N 9°49?09.67?E Altitudine 740 m s.l.m. Superficie 18,66 km² Abitanti 5821 (31-1-2026) Densità 31,19 ab.km² Frazioni Villa (sede comunale), Cantoni, Scullera, Chignolo, Plazza2 Comuni confinanti Colzate, Cornalba, Gorno, Oltre il Colle, Premolo, Vertova Perché ha... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Oneta: la lista di Federico Valle

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