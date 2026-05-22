Amministrative 2026 | il sottosegretario Cannella a Chieti a sostegno di Sicari che chiude la campagna elettorale allo Scalo

Il sottosegretario ha visitato Chieti per sostenere il candidato alle prossime elezioni amministrative, che ha concluso la campagna allo Scalo. Durante l'evento, ha espresso apprezzamento per il patrimonio culturale della città, definendola una realtà “splendida” e con un patrimonio che merita di essere valorizzato. La visita si inserisce nel quadro della campagna elettorale in vista delle amministrative del 2026. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle strategie politiche future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui