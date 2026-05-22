Amministrative 2026 | il sottosegretario Cannella a Chieti a sostegno di Sicari che chiude la campagna elettorale allo Scalo

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario ha visitato Chieti per sostenere il candidato alle prossime elezioni amministrative, che ha concluso la campagna allo Scalo. Durante l'evento, ha espresso apprezzamento per il patrimonio culturale della città, definendola una realtà “splendida” e con un patrimonio che merita di essere valorizzato. La visita si inserisce nel quadro della campagna elettorale in vista delle amministrative del 2026. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle strategie politiche future.

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“Chieti è una città splendida, con un patrimonio culturale straordinario che suscita emozione e che merita di essere sostenuto e valorizzato ulteriormente”. Lo ha dichiarato Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, nel corso della visita istituzionale svolta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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