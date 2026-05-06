Amministrative 2026; presentata la lista Chieti progetto a sostegno del candidato sindaco Sicari

Presentazione ufficiale della lista civica Chieti Progetto, nella giornata di martedì 5 maggio, all'hotel Iacone. La lista sostiene il candidato sindaco Cristiano Sicari, all’interno della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Nel suo intervento, il candidato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Viaggio nelle liste in campo alle amministrative del 24 e 24 maggio nella città capoluogo - facebook.com facebook