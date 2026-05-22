Amministrative 2026 il piano per le scuole delle candidate del Pd Nasuti e Di Marzio
Durante una conferenza, le candidate del Partito Democratico e insegnanti, Concetta Nasuti ed Erika Di Marzio, hanno illustrato il piano per le scuole in vista delle amministrative del 2026. Hanno parlato della situazione attuale delle strutture scolastiche nella città, confrontando le condizioni presenti con le condizioni passate. Le due candidate hanno sottolineato la necessità di affrontare le criticità esistenti e hanno condiviso alcuni interventi previsti nel loro programma per migliorare il settore.
"Non si può parlare di futuro senza guardare in faccia la realtà da cui siamo partiti" Con queste parole, le candidate del Partito Democratico e insegnanti, Concetta Nasuti ed Erika Di Marzio, hanno fatto il punto sulla situazione scolastica teatina, mettendo a confronto il passato delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Quelle Nomine contestate alle Scuole medie superiori | Falò | RSI Info
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