Elezioni amministrative 2026 ecco quando chiudono le scuole a maggio e giugno NOTA Interno e Istruzione

In vista delle elezioni amministrative del 2026, i Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito hanno stabilito le modalità di utilizzo degli edifici scolastici che ospiteranno i seggi elettorali. Le scuole chiuderanno a maggio e giugno, in corrispondenza delle date della consultazione elettorale. Le disposizioni riguardano il periodo di chiusura e l’organizzazione delle strutture scolastiche durante questa fase.

Con l’avvicinarsi della tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione diretta dei sindaci, i Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito hanno definito le modalità di utilizzo degli istituti scolastici che ospiteranno i seggi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Elezioni amministrative 2026, ecco l’elenco dei Comuni: voto il 24-25 maggio e scuole sedi di seggio da venerdì 22 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del Dipartimento per il sistema educativo del 1° aprile 2026, ha trasmesso agli istituti... Ecco quando chiudono le scuole a Pasqua. Tutti i "ponti" della primavera 2026Si avvicina a grandi passi una delle più importanti festività dell’anno: domenica 5 aprile 2026 sarà il giorno di Pasqua e, come avviene ogni anno,... Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, ecco l’elenco dei Comuni: voto il 24-25 maggio e scuole sedi di seggio da venerdì 22; Comunali, a maggio si vota: 750mila residenti del Napoletano chiamati alle urne; Comunali 2026, ecco come potranno votare i cittadini europei residenti a Reggio Calabria; Ecco la lista di Casa Comune: Vogliamo rendere Mandello più vivibile. Elezioni amministrative 2026, ecco l’elenco dei Comuni: voto il 24-25 maggio e scuole sedi di seggio da venerdì 22Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del Dipartimento per il sistema educativo del 1° aprile 2026, ha trasmesso agli istituti scolastici le indicazioni del Ministero dell’Interno sulle ... orizzontescuola.it AMMINISTRATIVE 2026 Amministrative 2026: voto il 24 e 25 maggio, ecco dove. Possibile ballottaggio a giugnoSi terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario ... statoquotidiano.it Telesveva. . Amministrative Andria, Saccotelli e Fortunato due volti nuovi nella lista “Bruno Sindaco” #andria #politica #elezioni #amministrative #saccotelli #fortunato - facebook.com facebook Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Se sei iscritto all'albo scrutatori o presidenti di seggio puoi dare online disponibilità alla nomina entro il 22 maggio. Se sei disoccupato: entro il 12 aprile. Info Scrutatori tinyurl.com/37fbadbx x.com