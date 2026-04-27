Senigallia 2026 | il piano del PD per rilanciare le frazioni

A Vallone, frazioni di Senigallia, si è svolta una riunione con i candidati del Partito Democratico, tra cui Dario Romano, Alessandra Olivetti e Riccardo Mandolini. Durante l'incontro, sono stati discussi i piani del partito per rilanciare le frazioni della città nel 2026. La riunione ha coinvolto alcune comunità locali e si è concentrata sulle proposte per migliorare i servizi e le infrastrutture.

? Cosa sapere I candidati PD Dario Romano, Alessandra Olivetti e Riccardo Mandolini si sono riuniti a Vallone.. Il piano per Senigallia 2026 punta su infrastrutture e centri civici per le frazioni.. Venerdì 24 aprile, il Circolo Arci Vallone ha ospitato un confronto pubblico tra i candidati del Partito Democratico per le Elezioni Amministrative di Senigallia 2026, focalizzato sulla trasformazione delle frazioni in centri di sviluppo. L’incontro, intitolato Da periferie a nuovi poli: il futuro delle frazioni, ha la partecipazione diretta del candidato Sindaco Dario Romano e dei candidati al Consiglio Comunale Alessandra Olivetti e Riccardo Mandolini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia 2026: il piano del PD per rilanciare le frazioni Notizie correlate Liguria, ok a 59 mln per Amt Genova: PD chiede piano regionale per rilanciare Tpl e non penalizzare La Spezia.La Regione Liguria ha dato il via libera a un sostegno economico significativo per Amt Genova, l'azienda di trasporto pubblico genovese, con un... Monreale punta sul Carnevale diffuso: festa anche nelle frazioni di Grisì e Pioppo per rilanciare il territorio.Monreale si prepara a un Carnevale diffuso: la festa coinvolgerà anche le frazioni di Grisì e Pioppo Monreale si appresta a vivere un Carnevale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Senigallia ospita l'Harley–Davidson European Spring Rally 2026: dal 30 aprile al 3 maggio nel centro storico; Senigallia, la Lega cala l'asso della continuità: tra grandi opere e sicurezza, ecco la squadra per il futuro; Cambia la viabilità in vista del raduno: un piano straordinario. Viabilità e divieti a Senigallia durante l’Harley Davidson European Spring Rally 2026Il provvedimento disciplina nel dettaglio viabilità e sosta tra centro storico e zona del lungomare di levante, dove si concentrerà il massiccio di motociclisti e visitatori. Era già stata diffusa, ... senigallianotizie.it Harley-Davidson European Spring Rally 2026: Senigallia si prepara ad accogliere migliaia di moto sulla costa adriaticaDal 30 aprile al 3 maggio 2026, la città marchigiana diventa il quartier generale del primo European Spring Rally di Harley-Davidson: quattro giorni di moto, musica live e cultura biker ad ingresso gr ... moto.it Cronaca. Senigallia, raffica di controlli nel ponte: 5 patenti ritirate - facebook.com facebook