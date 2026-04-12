I nostri diritti dimenticati | lo sfogo dei caregiver di Roma dopo il caos dei buoni della Regione

I caregiver di Roma hanno espresso il loro malcontento riguardo alle misure promesse dalla Regione per il sostegno ai propri ruoli. Dopo le recenti difficoltà legate ai buoni regionali, molti si sono sentiti trascurati, sottolineando che i diritti promessi restano invisibili e le iniziative annunciate non si traducono in aiuto concreto nelle abitazioni. Lo sfogo si è concentrato sulla mancanza di risposte tangibili alle esigenze quotidiane di chi si prende cura di persone non autosufficienti.