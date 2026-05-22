Amianto alla Casa di comunità il sindacato in allarme | Vogliamo sicurezza e risposte concrete

Da oltre due anni, nella Casa di comunità di piazzale Golgi a Pavia, si svolge un intervento di smaltimento amianto, come indicato da un cartello con la scritta “pericolo - smaltimento amianto in corso”. La Uil Fp Pavia ha manifestato preoccupazione per le condizioni in cui si trovano lavoratori e utenti, sottolineando la presenza di questa segnaletica e la gravità della situazione. La questione ha suscitato attenzione tra le rappresentanze sindacali locali, che chiedono risposte concrete sulla gestione e la sicurezza.

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