Amianto alla Casa di comunità il sindacato in allarme | Vogliamo sicurezza e risposte concrete

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre due anni, nella Casa di comunità di piazzale Golgi a Pavia, si svolge un intervento di smaltimento amianto, come indicato da un cartello con la scritta “pericolo - smaltimento amianto in corso”. La Uil Fp Pavia ha manifestato preoccupazione per le condizioni in cui si trovano lavoratori e utenti, sottolineando la presenza di questa segnaletica e la gravità della situazione. La questione ha suscitato attenzione tra le rappresentanze sindacali locali, che chiedono risposte concrete sulla gestione e la sicurezza.

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Pavia, 22 maggio 2026 – Un cartello con la dicitura “ pericolo - smaltimento amianto in corso” st a preoccupando la Uil Fp Pavia per la gravissima situazione in cui versano, da oltre due anni, i lavoratori e gli utenti della Casa di comunità di piazzale Golgi. Denuncia sindacale e pericolo amianto. Al centro della denuncia sindacale, in particolare, c’è la presenza di amianto nel cortile attiguo al corridoio del seminterrato, un passaggio attraversato quotidianamente dal personale. «La questione amianto - dice il segretario Uil Fp Pavia Daniele Spagnuolo - è estremamente delicata e non può essere affrontata con superficialità». Le lavorazioni potenzialmente a rischio si inseriscono in un contesto di cantiere già insostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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