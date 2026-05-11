Casa di comunità di Cascina Betti | Luogo di risposte concrete per i cittadini

Il sindaco di Cascina e il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana hanno visitato oggi la nuova Casa di Comunità di via Fabrizio De André, che è stata aperta ufficialmente la settimana scorsa. La visita fa parte di un sopralluogo ufficiale per verificare lo stato della struttura e le sue funzionalità. La Casa di Comunità è pensata come un centro di servizi dedicati ai cittadini.

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Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo hanno effettuato oggi, 11 maggio, un sopralluogo alla nuova Casa di Comunità di via Fabrizio De André, attiva dalla scorsa settimana.Ad accoglierli il direttore di Zona Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cascina: 300 cittadini definiscono il futuro con BettiIl sindaco uscente Michelangelo Betti ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Cascina. Cascina, Giani e Betti sfidano la destra: cena con i cittadini? Cosa sapere Giani e Betti incontrano i cittadini al Circolo Arci Pisanova il 29 aprile. Argomenti più discussi: Sanità, inaugurate le nuove Case della Comunità di Subiaco e Tivoli; Recco - Casa della Comunità; Aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, inaugurata la nuova Casa della Comunità di Collecchio, nel Parmense; San Felice sul Panaro, ecco la Casa della Comunità: lunedì 11 maggio apre la struttura con ambulatori specialistici e di medicina generale. #Sanità. Aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno: inaugurata la nuova #Casa della #Comunità di #Collecchio a #Parma. Investimento da oltre 3,7 milioni di euro, in gran parte con fondi Pnrr. La #notizia regioneer.it/sanita-casa-co… x.com Non mi sono mai sentito così a casa in questa comunità reddit Marina di Pisa, taglio del nastro per la nuova Casa di comunitàTaglio del nastro con il presidente Giani per la Casa di comunità di Marina di Pisa: ventesima struttura Pnrr in Toscana ... gonews.it