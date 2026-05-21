Acr Messina Davis e Pagniello | Vogliamo parlare con i fatti e dare risposte concrete ai tifosi
A quasi due settimane dalla sconfitta a Ragusa, la dirigenza del Messina ha iniziato a comunicare le proprie intenzioni riguardo al futuro della squadra. Durante un incontro, i rappresentanti del club hanno dichiarato che vogliono concentrarsi sui fatti e fornire risposte concrete ai tifosi. Tra le dichiarazioni, sono stati menzionati i nomi di alcuni componenti della società, che hanno ribadito l’impegno a lavorare per migliorare la situazione e a mantenere un dialogo aperto con la tifoseria.
A quasi due settimane dall’amaro epilogo di Ragusa, la dirigenza del Messina comincia a lanciare segnali sul futuro del club giallorosso. Una delegazione, guidata dal vice-presidente Morris Pagniello, si è recata a Roma nella sede della LND per un confronto istituzionale, chiarificatore delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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